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Учителя в Верхнем Услоне получают больше коллег в РТ

07:26, 23.08.2018
Учителя в Верхнем Услоне получают больше коллег в РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самая высокая зарплата в Татарстане среди учителей школ в Верхнеуслонском районе — 42,4 тыс. рублей. При этом средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций республики составила 36,4 тыс. рублей.

В Казани средняя зарплата учителя 41,3 тыс. рублей, в Набережных Челнах — 39,5 тыс. рублей и Альметьевске — 39,3 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты за рассматриваемый период были у учителей Рыбно-Слободского района — 27 483 рубля, сообщает Regnum.

Ранее «Реальное время выяснило, что в Татарстане учительская зарплата составляет 30,2 тыс. рублей — это 35-е место в российском рейтинге и 1-е среди субъектов ПФО.

АналитикаОбществоОбразование Татарстан
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