Акции госбанков РФ подешевели на фоне заявлений о новых санкциях

Акции российских госбанков, согласно данным Мосбиржи, продолжают падать на Московской бирже на фоне угрозы санкций США.

Так, акции Сбербанка подешевели на 4,8% до 178,7 рубля за штуку. Такая цена акции в последний раз наблюдалась в сентябре прошлого года. Акции ВТБ также сильно подешевели — на 3,7% — и составили 4 копейки за штуку. Такая цена последний раз была в июне 2018 года.

Напомним, в августе рубль сильно подешевел на сообщениях о новых санкциях США против крупных российских банков и о возможном запрете на операции с ценными бумагами Минфина РФ.