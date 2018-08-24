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УФСБ опубликовало видео задержания главы комитета соцзащиты Саратова

07:33, 24.08.2018
УФСБ опубликовало видео задержания главы комитета соцзащиты Саратова
Фото: скриншот

Управление ФСБ по Саратовской области обнародовало видео задержания главы комитета соцзащиты Саратова Дмитрия Бунина.

На кадрах оперативники врываются в кабинет чиновника во время беседы с неизвестной женщиной. Там же был изъят портфель, где была обнаружена пачка 5-тысячных купюр. Бунин сказал сотрудникам ФСБ, что это деньги, которые он попросил в долг.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Бунина по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным силовиков, глава комитета соцзащиты Саратова в период с июня по август этого года лично получил от директора компании-поставщика детского питания частями взятку на сумму около миллиона рублей. Вознаграждение было передано за беспрепятственное исполнение заключенных между комитетом и юридическим лицом договоров на поставку питания.

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