АСВ выплатило почти 437 млн рублей кредиторам «Татагропромбанка»

Более четверти — 26,7% кредиторов первой очереди ООО «Татагропромбанк» получили свои деньги. По состоянию на 1 августа 2018 года всего на расчеты с кредиторами первой очереди направлено 436,7 млн руб.

Отмечается, что в результате исковой работы в конкурсную массу банка поступили 380,8 млн рублей. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, опубликованном на сайте Агентства по страхованию вкладов.

На 1 мая 2018 года кредиторы первой очереди «Татагропромбанк» получили 127 млн рублей, что составляло 7,76% суммы установленных требований указанных кредиторов.