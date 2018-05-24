Кредиторам «Татагропромбанка» выплатили 127 миллионов рублей

На 1 мая 2018 года кредиторы первой очереди ООО «Татагропромбанк» получили 127 млн рублей, что составляет 7,76% суммы установленных требований указанных кредиторов.

Кроме того, на 1 мая конкурсный управляющий банка Агентство по страхованию вкладов подало в суды 106 исков о взыскании ссудной и иной задолженности на общую сумму 958,6 млн рублей, из которых удовлетворено в полном объеме или частично 89 заявлений на 555,9 млн рублей. Отказано в удовлетворении или прекращено производство по 4 искам на 6,4 млн рублей. Оставлено без рассмотрения одно заявление на 867 тыс. рублей.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 92 исполнительных производства на 278,7 млн рублей, из которых окончено 18 дел на общую сумму 9,5 млн рублей, сообщается на сайте АСВ.

Ранее «Реальное время» писало, что в «Татагропромбанке» продлили конкурсное производство на полгода, до 20 ноября 2018 года.