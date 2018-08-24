Верховный суд РФ признал незаконным татарстанский отказ Бастрыкину

Вопрос об уголовном преследовании судьи из Казани Марины Фирсовой снова открыт. 22 августа Верховый суд России отказал ей в апелляционной жалобе на постановление Верховного суда Татарстана, который в апреле не согласился с региональной Квалифколлегией судей и отменил ее отказ на представление главы Следкома РФ о даче согласия на уголовное дело о посредничестве взяточничеству в отношении Фирсовой.

Как выяснило «Реальное время», на заседании в Москве судья Ново-Савиновского райсуда Казани Марина Фирсова пыталась доказать, что оснований для ее привлечения к уголовной ответственности нет, что ее оговаривает бывшая подруга — адвокат, и претензии в ее адрес со стороны Следкома абсолютно идентичны тем, что ранее предъявлялись судье Вахитовского суда Казани Галине Андреяновой. Согласия на привлечение Андреяновой в свое время ККС РТ и ВККС РФ не дали, однако она предпочла уйти в отставку.

В своей эмоциональной речи Марина Фирсова несколько раз повторяла, что из нее сделали «главного коррупционера Республики Татарстан», а ведь с поличным ее никто не ловил. На что услышала от суда напоминание — ловить не позволяет закон о статусе судей, согласно которому глава Следкома РФ Александр Бастрыкин должен при наличии подозрений в адрес служителя Фемиды просить согласие органов судейского сообщества на возбуждение дела.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Айрат Валеев на заседании в Москве пояснил, что следователями совместно с сотрудниками ФСБ был установлен и задокументирован некий факт непроцессуального общения судьи, который позже стал основанием для представления Бастрыкина. Старший следователь третьего отдела Гузель Гафиатуллина заявляла о несостоятельности доводов Фирсовой в части того, что ККС РТ будто бы установила факт ее оговора и что некорректно сравнивать случаи Андреяновой и Фирсовой, поскольку обстоятельства и собранные материалы по ним совершенно разные.

Верховный суд РТ на заседании представлял судья Роман Давыдов, который оставил решение по жалобе судьи из Казани на усмотрение Верховного суда России.

В итоге постановление ВС РТ об отмене отказного решения ККС республики на представление Бастрыкина было признано законным и обоснованным. Так что в скором временем ККС Татарстана предстоит повторное рассмотрение того же представления.

Напомним, ранее судья Марина Фирсова была лишена полномочий по представлению председателя Верховного суда Татарстана, однако ВККС РФ вернула ей мантию. После чего Фирсову не сразу, но вновь допустили к отправлению правосудия.