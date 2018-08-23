Площадь контролируемых лесных пожаров в России возросла до 22,4 тысячи га

Площадь лесных пожаров на территории России возросла до почти 22,4 тыс. га. Основные силы брошены на возгорания в Сибири и на Дальнем Востоке.

«На 00:00 мск (07:00 хбр) 23 августа на территории РФ действовало 39 лесных пожаров на площади 22 393 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение Авиалесоохраны ТАСС.



Сильные возгорания отмечены в Красноярском крае на площади около 22,1 тыс. га, пожары на 220 га — в Магаданской области, на 50 га в Хабаровском крае.

Накануне площадь контролируемых лесных пожаров в России сократилась до 21,6 тысячи га.