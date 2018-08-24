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ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

05:29, 24.08.2018
ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России приказом от 24 августа отозвал лицензию у читинского Центрально-Европейского банк. Он являлся участником системы страхования вкладов.

«Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ приказе.

Отметим, что по величине активов на 1 августа банк занимал 322-е место в банковской системе РФ.

Напомним, Центробанк с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского вексельного банка».

ЭкономикаБанки
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