ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Центробанк России приказом от 24 августа отозвал лицензию у читинского Центрально-Европейского банк. Он являлся участником системы страхования вкладов.

«Использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ приказе.

Отметим, что по величине активов на 1 августа банк занимал 322-е место в банковской системе РФ.



Напомним, Центробанк с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского вексельного банка».