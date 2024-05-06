Нефть Brent подорожала до $83,25 за баррель

Цены на нефть растут после значительного падения на предыдущей неделе. По данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent составляет $83,25, что на $0,29 (0,35%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также выросли в цене — до $78,41 за баррель. Это на $0,3 (0,38%) больше, чем было на предыдущих торгах. По итогам предыдущей недели Brent подешевела на 6%, а WTI — почти на 7%.

Ранее мировые цены на нефть снизились после роста на прошлой неделе. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $86,52 за баррель.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин