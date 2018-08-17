ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка»

Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского вексельного банка».

«В результате систематического проведения АКБ «Московский вексельный банк» (АО) операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе РФ. Банк являлся участником системы страхования вкладов.



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