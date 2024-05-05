Уоррен Баффет продолжает распродавать акции Apple

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, известный как «оракул из Омахи», продолжает продавать акции компании Apple. На этот раз Berkshire Hathaway, конгломерат Баффета, сократил свою долю в технологическом гиганте почти на 13%. Об этом можно судить по отчету за первый квартал 2024 года, который опубликован на официальном сайте компании. Об этом сообщает Газета.ru.

Это уже второй квартал подряд, когда Баффет избавляется от бумаг Apple. Одной из причин такого решения стало ухудшение финансовых показателей эмитента. По итогам первого квартала Apple зафиксировала снижение выручки и прибыли. Кроме того, мультипликатор P/E превысил 27х, что является достаточно высоким уровнем. Чтобы поддержать котировки, Apple объявила об обратном выкупе акций на рекордные $110 млрд.

Сам Баффет ранее предупреждал о замедлении роста экономики США и своих компаний. Тем не менее операционная прибыль Berkshire в январе — марте взлетела на 39% в годовом выражении — до $11,22 млрд. Это стало историческим максимумом. Главным драйвером роста операционной прибыли Berkshire, по мнению экспертов, стал сегмент страхования.

Разиль Самигуллин