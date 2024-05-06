«Татнефть» увеличила чистую прибыль на 36%

Чистая прибыль компании «Татнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2024 года составила 68,386 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно отчету компании, выручка выросла в 1,6 раза — до 382,05 млрд рублей. Себестоимость увеличилась в 1,7 раза, достигнув 255,86 млрд рублей. Валовая прибыль возросла в 1,4 раза и составила 126,2 млрд рублей.



Ранее совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 25,17 рубля за каждую обыкновенную и привилегированную акции по итогам работы за 2023 год. Суммарная выплата за год составит 88,42 рубля.

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Разиль Самигуллин