Экономист предупредил о проблемах в системе расчетов России

Российская система расчетов с другими странами столкнулась с серьезными проблемами из-за санкций Запада. Экономист Михаил Задорнов сравнил ситуацию с тромбозом в человеческом организме. Об этом сообщает «Газета.ru».

Многие иностранные банки опасаются вторичных санкций и не рискуют проводить платежи с российскими кредитными учреждениями, попавшими под ограничения, пояснил Задорнов. В результате экспортно-импортные потоки России частично «оказались без кровеносной системы взаимных расчетов».

Решением проблемы могут стать новые каналы проведения платежей, считает экономист. Однако небольшие банки, занимающиеся этим сейчас, не обладают достаточными мощностями ИТ-систем и корсетей, чтобы полностью заменить крупные финансовые институты.

Михаил Задорнов убежден, что коммерческий интерес возьмет верх над санкционными рисками. Новые механизмы расчетов и поставок появятся, но потребуют значительных дополнительных затрат.

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Разиль Самигуллин