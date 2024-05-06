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Банк России опубликовал курс валют на 7 мая

16:54, 06.05.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,05 рубля, доллар упал в цене на 0,38 рубля, евро также подешевел на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,65 рубля;
  • доллар 91,31 рубля;
  • евро 98,47 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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