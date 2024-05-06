Банк России опубликовал курс валют на 7 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня понизилась на 0,05 рубля, доллар упал в цене на 0,38 рубля, евро также подешевел на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,65 рубля;
- доллар 91,31 рубля;
- евро 98,47 рубля.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».