Саратовский аэропорт может прекратить деятельность в ноябре

Аэропорт Саратова «Центральный» прекратит деятельность в ноябре, если не сможет продлить свидетельство годности аэродрома.



Настоящее свидетельство действительно до 8 ноября, а срок действия сертификата на обслуживание международных полетов — до 9 сентября, передают «Ведомости».

Отмечается, что для продления срока действия документов необходима сертификация Росавиации стоимостью 3 млн рублей. При этом после прекращения деятельности авиакомпании «Саратовские авиалинии» аффилированный с ней аэропорт испытывает дефицит средств.

Ранее сообщалось, что ожидаемые расходы компании «Саратовские авиалинии» превысят доходы на 224 млн рублей. Такая ситуация складывается в связи с тем, что компания продолжает содержать местный аэропорт, но не совершает полетов.