Расходы «Саратовских авиалиний» превысят доходы на 224 млн рублей

Ожидаемые расходы компании «Саратовские авиалинии» превысят доходы на 224 млн рублей. Такая ситуация складывается в связи с тем, что компания продолжает содержать местный аэропорт, но не совершает полетов.



«Ожидаемы расходы АО «Саратовские авиалинии» до конца года составят 515 млн рублей, а ожидаемые доходы до конца года составят 291,2 млн рублей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Речь идет о затратах на ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, содержание спецавтотранспорта, налоги, текущее содержание аэродрома, оплату труда и страховые взносы, выплаты высвобождаемым работникам и др.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии», прекратившие деятельность в мае этого года, вернули пассажирам 215 млн рублей за купленные билеты.