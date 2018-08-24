Курс доллара вырос на закрытии торгов

Курс доллара на закрытии торгов 23 августа, составил 68,2975 рубля. При этом доллар вырос на 0,21 п.п. по сравнению с уровнем на утренних торгах.

Максимальная отметка за сутки была зафиксирована на уровне 68,2984 рубля, следует из данных Finanzen.net.

В свою очередь курс евро на закрытии торгов составлял 78,792 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достиг максимума с 18 апреля 2016 года и составил 68,72 рубля. Официальный курс евро превысил 79 рублей.