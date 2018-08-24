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В ЦАР обнаружили пропавший у берегов Габона танкер с россиянами

01:14, 24.08.2018

Морские власти в Центральной Африке обнаружили пропавший у берегов Габона нефтяной танкер Pantelena с двумя россиянами на борту.

Судно обнаружили благодаря космическим спутникам США, передает «РИА Новости». В настоящее время танкер пришвартован в габонском порту Овендо.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Габоне Антон Спиридонов сообщил, что в ночь с 13 на 14 августа пропал с радаров танкер под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping.

Ранее стало известно, что украинские власти на три года заблокировали в порту Херсона российское судно «Механик Погодин».

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