В ЦАР обнаружили пропавший у берегов Габона танкер с россиянами

Морские власти в Центральной Африке обнаружили пропавший у берегов Габона нефтяной танкер Pantelena с двумя россиянами на борту.

Судно обнаружили благодаря космическим спутникам США, передает «РИА Новости». В настоящее время танкер пришвартован в габонском порту Овендо.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Габоне Антон Спиридонов сообщил, что в ночь с 13 на 14 августа пропал с радаров танкер под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping.

Ранее стало известно, что украинские власти на три года заблокировали в порту Херсона российское судно «Механик Погодин».

