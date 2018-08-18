Украина заблокировала российское судно «Механик Погодин» на три года

Российское судно «Механик Погодин» заблокировано украинскими властями в порту Херсона на три года. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов.

«10 августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — передает слова Гданова «Громадське радіо».

По его словам, экипаж судна должен понести ответственность за «незаконное» препятствие украинской портовой инспекции, которая собиралась проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии танкера.

Ранее сообщалось, что российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано на Украине. Поводом для задержания танкера, как утверждает украинская сторона, является внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

