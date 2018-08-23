СМИ опубликовали новое видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала новые записи избиений в ярославской исправительной колонии №1.



«Юристы фонда «Общественный вердикт», ранее добывшие запись с пыточными мероприятиями в отношении заключенного ИК-1 Евгения Макарова, передали нам новые видеодоказательства преступлений сотрудников колонии», — пишет издание.

В камеру видеорегистратора, закрепленного на лацкане сотрудника, попали уже обвиненные в пытках Макарова — Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и новые — Сардор Зиябов, опер Владислав Ладыгин, а также сотрудники областного главка — Минаков и человек по имени Владимир Юрьевич. Фамилия хозяина регистратора — Скороход.

Отмечается, что не удалось точно определить время, когда снято новое видео. Предполагается, что на кадрах декабрь 2016 года.

Напомним, публикация первого видео с пытками закончилась возбуждением уголовных дел против 18 тюремщиков, непосредственно участвовавших в издевательствах. 12 из них арестованы, судьба остальных неизвестна. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.