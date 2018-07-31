Правозащитники предложили выплатить заключенному 10 млн рублей за пытки в ярославской колонии

Правозащитная организация «Коллективная защита» предложила выплатить 10 млн рублей заключенному Евгению Макарову за пытки в ярославской исправительной колонии № 1. С соответствующей инициативой правозащитники хотят обратиться в Минфин.

Ее авторы подчеркивают, что руководство колонии при приеме сотрудников на работу не проявило должного внимания к их психологической устойчивости, поэтому несет ответственность за их действия, передает РТ.

По словам адвоката, президента «Коллективной защиты» Марата Аманлиева, произошедшее в колонии — грубейшее посягательство на жизнь и здоровье человека, которое следует компенсировать.

После распространения видео с пытками история Евгения Макарова получила широкий общественный резонанс. В результате 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны. Позднее замглавы ФСИН извинился перед Макаровым и его родными. Кроме того, СК возбудил дело против следователя, который изучал видео о пытках и не нашел нарушений в действиях сотрудников ФСИН.