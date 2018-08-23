Правительство объяснило пропажу Медведева спортивной травмой

В правительстве России объяснили отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой.



«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее в правительстве заявили, что отсутствие премьера связано с отсутствием публичных мероприятий.

Напомним, сегодня telegram-канал издания «Проект» со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дмитрий Медведев уже девять дней не появляется на публике. При этом никаких указаний отменять мероприятия с премьер-министром РФ не поступает.