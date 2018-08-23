В правительстве РФ объяснили пропажу Медведева отсутствием публичных мероприятий

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев отсутствует на публике, так как у него нет публичных мероприятий. Об этом сообщил директор департамента пресс-службы правительства РФ Михаил Бубен.

«Никуда он не пропал, он в Москве находится. Просто нет публичных мероприятий. Председатель правительства в Москве», — заявил он «Политике Сегодня».



Сегодня telegram-канал издания «Проект» со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Дмитрий Медведев уже девять дней не появляется на публике. При этом никаких указаний отменять мероприятия с премьер-министром РФ не поступает.

Как утверждает один из собеседников, чиновники, приглашенные на одно из таких совещаний, на этой неделе полтора часа ждали Медведева, пока им не дали указание расходиться.

Другой источник говорит о том, что Медведев по неизвестной причине находился вне Москвы, но уже с понедельника вернется к своим обязанностям.