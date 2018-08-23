Кредиторы управления электротранспорта Уфы предъявили требования на 3,5 млн рублей

Кредиторы МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) уже предъявили ряд требований к предприятию. Пока их размер составляет почти 3,5 млн рублей.

Как сообщает временный управляющий МУЭТ, наибольший долг управление имеет перед ООО «НПФ «АРС ТЕРМ» — 3,1 млн рублей.

Кроме того, ООО «Башпромстрой» потребовало от должника 86 тысяч рублей, ООО «Мирэнергоменеджмент» — 146,7 тысячи, ООО «Поволжская шинная компания» — 114,8 тысячи, ООО «Самсон-Башкирия» — 100 тысяч.

Напомним, что арбитраж Башкирии ввел внешнее управление в МУЭТ. Управляющим назначен Аркадий Титов.

Раннее сообщалось, что признаков преднамеренного банкротства предприятия нет. Однако оно оказалось в тяжелом положении. Накопившиеся долги привели к отключениям энергии, из-за которых троллейбусы и трамваи Уфы не раз вставали.