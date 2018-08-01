Арбитраж Башкирии ввел внешнее управление в уфимском управлении электротранспорта

Арбитражный суд Башкирии ввел внешнее управление в МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Управляющим назначен Аркадий Титов.

Согласно материалам суда, 19 июля 2017 года на предприятии введена процедура наблюдения. Решение о внешнем управлении было принято 16 июля этого года.

Требования кредиторов составляют 610 млн рублей. Наибольшие долги у МУЭТ перед Банком Москвы (155,4 млн рублей), налоговой службой (62 млн) и администрацией Уфы (47,3 млн).

Стоимость активов предприятия управляющий оценил в 966 млн рублей.

Напомним, что в июне глава МУЭТ Аскар Фазлыев уволился. Ранее управляющий не выявил признаков преднамеренного банкротства предприятия.

Проблемы управления электротранспорта уже не раз выливались в транспортный коллапс. Из-за отключения электричества троллейбусы и трамваи Уфы прекращали работу.