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Главу Оренбурга арестовали за взятки

17:38, 16.08.2018
Главу Оренбурга арестовали за взятки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству следствия арестовал главу города Евгения Арапова.

«Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе города Оренбург Евгению Арапову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере», — говорится в сообщении Следкома.

Напомним, Арапова задержали 14 августа по подозрению в коррупции. По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, ранее арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

Происшествия
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