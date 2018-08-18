Новости общества

01:45 МСК
Новости раздела
Общество

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

00:31, 18.08.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан с 18 по 22 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, что в начале июля в Татарстане было ограничено посещение лесов из-за высокой пожарной опасности на территории 31 лесничества республики.

В конце июля четвертый класс пожарной опасности лесов прогнозировался на территории 28 муниципальных образований Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты