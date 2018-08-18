Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

В Республике Татарстан с 18 по 22 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Напомним, что в начале июля в Татарстане было ограничено посещение лесов из-за высокой пожарной опасности на территории 31 лесничества республики.

В конце июля четвертый класс пожарной опасности лесов прогнозировался на территории 28 муниципальных образований Татарстана.