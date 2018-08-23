Центробанк 21 августа купил валюту для Минфина РФ на сумму 20,1 млрд рублей

Центробанк РФ 21 августа купил валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 20,1 млрд рублей для Минфина. Также закупка 20 и 19 августа производилась по 17,5 млрд в день.

Отметим, что ЦБ возобновил покупку валюты 17 августа. Тогда закупка была произведена на 17,5 млрд рублей. Перед этим шесть торговых сессий подряд ЦБ не покупал валюту. Еще на одной сессии до этого, 8 августа, Банк сократил покупку вдвое — до 8,4 млрд рублей.

В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 16,7 млрд рублей.