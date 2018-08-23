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В Оренбурге на приемах в женских консультациях будут работать священники

08:42, 23.08.2018
В Оренбурге на приемах в женских консультациях будут работать священники
Фото: pixabay.com

На приемах в женских консультациях в Оренбурге будут присутствовать священники. Соответствующее соглашение подписал региональный Минздрав и епархия.

Согласно документу, представитель духовенства сможет консультировать женщин, которые планируют сделать аборт. По мнению министра здравоохранения Галины Зольниковой, объединение усилий медиков и священников позволят сформировать высокие нравственные ценности у оренбуржцев.

Стоит отметить, что священники смогут находиться на приемах только с согласия женщин, передает телекомпания «Регион».

Напомним, ранее в Перми отменили парад зомби из-за критики со стороны РПЦ.

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