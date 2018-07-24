Нацпроект по экологии обойдется российским компаниям в 140 млрд рублей в год

Национальный экологический проект обойдется российским компаниям в 140 млрд рублей в год, что аналогично повышению налогов на них 0,1% ВВП. Это следует из текущих расчетов Минприроды РФ.

Общая стоимость проекта на 2019—2024 годы составит 1,8 трлн рублей. Из них на федеральный бюджет приходится 921 млрд рублей, «внебюджетные источники» составят 844 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В число крупнейших целей проекта входит резкое сокращение загрязнения воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов в РФ к 2024 году, переход на полное лесовосстановление и начало реабилитации Волги.

Напомним, что осенью прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект по очистке Волги на 245 млрд рублей. Работами на реке займутся 17 регионов России.

