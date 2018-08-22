Площадь контролируемых лесных пожаров в России сократилась до 21,6 тысячи га

На территории России действуют около 50 контролируемых лесных пожаров на площади свыше 21 тыс. га. Основные очаги находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

«На 00.00 мск 22 августа на территории РФ действовало 47 лесных пожаров на площади 21 641 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение пресс-службы федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

Накануне в России лесными пожарами было охвачено около 22,4 тыс. га. Основные возгорания приходились на Красноярский край, Хабаровский край и Магаданскую область.