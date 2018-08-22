Новости происшествий

08:19 МСК
Новости раздела
Происшествия

Площадь контролируемых лесных пожаров в России сократилась до 21,6 тысячи га

07:21, 22.08.2018
Площадь контролируемых лесных пожаров в России сократилась до 21,6 тысячи га
Фото: pixabay.com

На территории России действуют около 50 контролируемых лесных пожаров на площади свыше 21 тыс. га. Основные очаги находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

«На 00.00 мск 22 августа на территории РФ действовало 47 лесных пожаров на площади 21 641 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение пресс-службы федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

Накануне в России лесными пожарами было охвачено около 22,4 тыс. га. Основные возгорания приходились на Красноярский край, Хабаровский край и Магаданскую область.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты