Кабмин РТ создал оперативный штаб по подготовке к WorldSkills-2019 в Казани
Кабмин РТ создал оперативный штаб по подготовке и проведению мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills-2019 в Казани. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации РТ.
Штаб возглавит руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.
Тем же документом создаются 12 рабочих групп по направлениям подготовки к мероприятию. В них вошли представители различных министерств и ведомств.
Ранее сообщалось, что участники мирового чемпионата WorldSkills Kazan — 2019 смогут приехать в Россию без виз.ОбществоВласть Татарстан
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