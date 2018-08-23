Кабмин РТ создал оперативный штаб по подготовке к WorldSkills-2019 в Казани

Кабмин РТ создал оперативный штаб по подготовке и проведению мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills-2019 в Казани. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Штаб возглавит руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Тем же документом создаются 12 рабочих групп по направлениям подготовки к мероприятию. В них вошли представители различных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что участники мирового чемпионата WorldSkills Kazan — 2019 смогут приехать в Россию без виз.