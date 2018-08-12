Участники мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019 смогут приехать в Россию без виз

Аккредитованные лица мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Kazan-2019 получат возможность находиться в России без виз на время подготовки и проведения первенства. Об этом говорится в справке о ходе подготовки к мировому чемпионату.



В документе сказано, что сейчас для участников WorldSkills Kazan-2019 прорабатывается возможность безвизового въезда в Россию и нахождения на территории нашей страны с 7 августа по 7 сентября 2019 года, передает ТАСС.



Также изучается вопрос упрощенного ввоза в Россию оборудования и расходных материалов для участников чемпионата, сообщил руководитель проекта WorldSkills Kazan-2019 Эмиль Губайдуллин.

Напомним, что 45-й чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

