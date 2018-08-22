НПФ «ФК Открытие» избавились от «плохих» активов на 23,2 миллиарда рублей

Негосударственные пенсионные фонды группы «Открытие» (НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики» и «НПФ РГС») завершили реализацию «плохих» активов на сумму 23,2 млрд рублей.



«В середине июля 2018 года завершился процесс выкупа неработающих активов с баланса фондов НПФ „Лукойл-Гарант“, „НПФ электроэнергетики“ и „НПФ РГС“ на общую сумму 23,2 млрд рублей», — цитирует ТАСС гендиректора НПФ «Лукойл-Гарант» (на базе которого объединены НПФ) Дениса Рудоманенко.

Отмечается, что реализация активов шла как в рынок, так и в банк непрофильных активов.

«Если говорить про имена, то это прежде всего облигации «Открытие-Холдинг», это основной объем активов", — добавил Рудоманенко.



Ранее стало известно, что до октября все офисы банка «Траст» будут трансформированы и начнут работать под брендом «Открытие». Напомним, на базе «Траста» ЦБ планирует до конца года создать Фонд непрофильных и плохих активов.