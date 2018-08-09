Офисы банка «Траст» до октября перейдут под бренд «Открытие»

До октября все офисы банка «Траст» будут трансформированы и начнут работать под брендом «Открытие».



«Банк «Открытие» начал трансформацию региональных отделений банка «Траст», на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трех месяцев 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом «Открытие»», — приводит сообщение «Открытия RNS.

Напомним, что банк «Траст» перешел под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта. Кроме того, ЦБ планирует до конца года создать Фонд непрофильных и плохих активов на базе «Траста».