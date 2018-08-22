Владельцы «Магии кино» в Казани объяснили отказ от продажи бизнеса

Владельцы удалили информацию о продаже одного из старейших казанских кинотеатров — «Магии кино» с сайтов объявлений. По их словам, компания рассчитывала оценить свой бизнес на рынке.



«Мы делаем оценку бизнеса, чтобы увеличить валюту баланса. В том числе в отчете об оценке бизнеса должен быть указан возможный спрос и стоимость бизнеса, за которую его готовы приобрести. Мы давали это объявление, чтобы изучить покупательский спрос», — передает РБК со ссылкой на заместителя управляющего «Магии кино» Автандила Лоскутова.

По его словам, интерес к бизнесу выразили в том числе казанские компании.

«Людей и компании, которые интересовались покупкой, естественно, называть не можем», — добавил Лоскутов.

Ранее сообщалось, что в казанском ТЦ XL выставили на продажу кинотеатр «Магия кино» и кинобар. Его оценили в 50 млн рублей.