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Владельцы «Магии кино» в Казани объяснили отказ от продажи бизнеса

20:43, 22.08.2018

Владельцы удалили информацию о продаже одного из старейших казанских кинотеатров — «Магии кино» с сайтов объявлений. По их словам, компания рассчитывала оценить свой бизнес на рынке.

«Мы делаем оценку бизнеса, чтобы увеличить валюту баланса. В том числе в отчете об оценке бизнеса должен быть указан возможный спрос и стоимость бизнеса, за которую его готовы приобрести. Мы давали это объявление, чтобы изучить покупательский спрос», — передает РБК со ссылкой на заместителя управляющего «Магии кино» Автандила Лоскутова.

По его словам, интерес к бизнесу выразили в том числе казанские компании.

«Людей и компании, которые интересовались покупкой, естественно, называть не можем», — добавил Лоскутов.

Ранее сообщалось, что в казанском ТЦ XL выставили на продажу кинотеатр «Магия кино» и кинобар. Его оценили в 50 млн рублей.

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