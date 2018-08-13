В поджоге церкви в Карелии подозревают школьника — СМИ

В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопоге подозревают пятнадцатилетнего школьника.

«У него психические отклонения. Свои действия он [объяснил] так, что хочет прославиться на весь мир», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Другие подробности не указываются. Отмечается, что пожар произошел 10 августа. По данным МЧС, возможной причиной был поджог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия»).