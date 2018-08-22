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«ТФБ Финанс» предъявило требования к бывшему акционеру «Татфондбанка» на 38,1 млн рублей

13:52, 22.08.2018
«ТФБ Финанс» предъявило требования к бывшему акционеру «Татфондбанка» на 38,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ООО «ТФБ Финанс» предъявило требования к АО «Малахит», ранее являвшемуся акционером ПАО «Татфондбанк», на 38,1 млн рублей.

Основанием возникновения требований является договор купли-продажи ЦБ №161230/00002 Д ВНБ от 30.12.2016 года и соглашение о взаимозачете № 1 от той же даты, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее «Татфондбанк» потребовал с «ТФБ Финанс» более 23 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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