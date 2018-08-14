«Татфондбанк» потребовал с «ТФБ Финанс» более 23 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» попросил включить в реестр кредиторов долг ООО «ТФБ Финанс», в сумме составляющий около 23,5 млн рублей.

Требования возникли из-за невыполнения условий договора по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг. Размер вознаграждения за использование денег клиента был установлен в размере 6% годовых. При этом за период с 1 декабря 2016-го по 31 марта 2017-го деньги выплачены не были, говорится в заявлении АСВ, опубликованном в едином реестре банкротств.

Ранее Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в удовлетворении заявления «ТФБ Финанс» о признании недействительной сделки с «Татфондбанком».