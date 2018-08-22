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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 23 августа

12:09, 22.08.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 23 августа
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 22 августа до 18 часов 23 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 23 августа на территории Республики Татарстан местами ожидается северо-западный ветер порывами до 16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов дождь. Местами по республике возможна гроза, днем локально град. Максимальная температура днем по республике составит +25°С.

Общество Татарстан
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