МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 23 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 22 августа до 18 часов 23 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 23 августа на территории Республики Татарстан местами ожидается северо-западный ветер порывами до 16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов дождь. Местами по республике возможна гроза, днем локально град. Максимальная температура днем по республике составит +25°С.