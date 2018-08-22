В Татарстане ожидается гроза, град и до +25°С

Сегодня, 22 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь, утром и днем в отдельных районах сильный. Местами по республике возможна гроза, днем локально град.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами сильный порывами 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +13°С до 18°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +17°С до +22°С, на востоке республики до +25°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до +25°С.

