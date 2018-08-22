Апелляционный суд признал недействительной сделку между районной ФНС и ТФБ на 20 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по РТ, отменив таким образом определение Арбитражного суда Татарстана об отказе в удовлетворении.

Речь идет о сделке по зачету суммы переплаты по налогу на прибыль ТФБ в счет недоимки по налогу на прибыль за 2013 год в размере 20 млн рублей, сообщается на сайте Агенства по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее в пользу ТФБ отсудили еще 663 млн рублей.