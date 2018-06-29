Суд отказал АСВ в признании недействительными сделок «Татфондбанка» на 34,7 миллиона рублей
Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными шесть сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 34,7 млн рублей.
Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, три банковские операции касались досрочного возврата вкладов и выдачи наличных физлицам. Сумма сделок составила 12,2 млн рублей.
Также сделки с ТФБ заключили ООО «ВЗЛЕТ-СЕРВИС» (2,5 млн рублей) и Межрайонная инспекции ФНС России № 14 по Республике Татарстан (20 млн).
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с ООО «Юнионстрой плюс».
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