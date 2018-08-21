В пользу ТФБ отсудили еще 663 млн рублей

В рамках банкротного дела АО «Земельная корпорация «Лидер» суд удовлетворил еще одно требование «Татфондбанка» на сумму 663 млн рублей.

Прославившаяся приобретением участков из состава нацпарка «Нижняя Кама», и связанная с экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным компания выступала поручителем по восьми кредитам, выданным в 2013-2015 годах в банке, передает Regnum.

Общий долг АО перед банком превышает 8,4 млрд рублей, но не все ходатайства пока удовлетворены судом.

Ранее АС РТ удовлетворил еще один иск ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» и признал недействительными договоры купли-продажи на четыре земельных участка.