Прокуратура РТ нашла нарушения в подростковом реабцентре «Герда»

Не прошел проверку на предмет соблюдения законодательства подростковый реабилитационный центр «Герда» АНО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» на улице 1 мая в Казани.

Сотрудники прокуратуры Кировского района выявили в учреждении нарушения противопожарных норм, трудового и санитарного законодательства, а также требований к обеспечению прав детей на охрану здоровья.

Претензии, в частности, вызвали некомплект специальной санитарной одежды для персонала буфета-раздаточной и не соответствующий стандартам план эвакуации людей в случае пожара, сообщает прокуратура РТ.

Помимо этого центр «Герда» осуществляет образовательную и медицинскую деятельность без наличия соответствующих разрешений (лицензий).

По результатам проверки прокуратура Кировского района города Казани возбудила в отношении юридического лица дела об административных правонарушениях по четырем статьям.

Напомним, работа другого подросткового реабилитационного центра Казани сейчас расследуется в рамках уголовного дела.