Эксперты спрогнозировали рост уровня проблемной задолженности в ближайшие два года

Банки в связи с падением маржинальности корпоративного бизнеса принялись агрессивно кредитовать население, несмотря на стагнацию его доходов. По мнению экспертов, это может привести к росту плохих долгов в ближайшие два года.

Так, за год с августа прошлого года долги россиян перед банками увеличились на 19,7% — до 13,56 трлн рублей. Это самый быстрый рост с 2014 года. Реальные доходы граждан перестали падать только в начале этого года, и пока их рост едва заметен — +2,6% в годовом выражении по итогам января — июля.

Центробанк России при этом много раз предупреждал о пузыре в потребительском кредитовании.

Подробнее о мнении экспертов по этому поводу — в материале «Реального времени».