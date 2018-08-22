Эксперты спрогнозировали рост уровня проблемной задолженности в ближайшие два года
Банки в связи с падением маржинальности корпоративного бизнеса принялись агрессивно кредитовать население, несмотря на стагнацию его доходов. По мнению экспертов, это может привести к росту плохих долгов в ближайшие два года.
Так, за год с августа прошлого года долги россиян перед банками увеличились на 19,7% — до 13,56 трлн рублей. Это самый быстрый рост с 2014 года. Реальные доходы граждан перестали падать только в начале этого года, и пока их рост едва заметен — +2,6% в годовом выражении по итогам января — июля.
Центробанк России при этом много раз предупреждал о пузыре в потребительском кредитовании.
Подробнее о мнении экспертов по этому поводу — в материале «Реального времени».АналитикаЭкономикаБанки
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