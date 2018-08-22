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В центре Перми неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами

09:27, 22.08.2018
В центре Перми неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами
Фото: pixabay.com

В Перми неизвестные обстреляли трамвай №7. Инцидент произошел возле остановки сквера Уральских добровольцев вечером, 21 августа.

В момент инцидента в вагоне находилось 20 человек. В результате ЧП было пробито стекло одной из дверей трамвая. Пострадавших нет. По предварительной версии, обстрел мог произойти из пневматического оружия. Однако в пресс-службе МКУ «Гортранс» отметили, что в трамвай был кинут посторонний предмет.

На данный момент полицейские выясняют все подробности произошедшего.

Напомним, осенью в Перми на линию выйдет трамвай нового поколения.

Происшествия
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