В центре Перми неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами

В Перми неизвестные обстреляли трамвай №7. Инцидент произошел возле остановки сквера Уральских добровольцев вечером, 21 августа.

В момент инцидента в вагоне находилось 20 человек. В результате ЧП было пробито стекло одной из дверей трамвая. Пострадавших нет. По предварительной версии, обстрел мог произойти из пневматического оружия. Однако в пресс-службе МКУ «Гортранс» отметили, что в трамвай был кинут посторонний предмет.

На данный момент полицейские выясняют все подробности произошедшего.

Напомним, осенью в Перми на линию выйдет трамвай нового поколения.