Свидетель по делу «Нового величия» отверг информацию о работе на спецслужбы

Свидетель по делу «Нового величия», известный фигурантам дела как Руслан Д., отверг информацию о своей работе на спецслужбы.

«Я не являюсь сотрудником, агентом, осведомителем МВД, ФСБ, СК, Росгвардии, прокуратуры и прочих, и в любых иных отношениях, кроме как свидетелем по делу, не состою с указанными структурами» — заявил он "Дождю".



Ранее адвокат фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик Максим Пашков называл Руслана Д. штатным сотрудником ФСБ. Другими свидетелями по делу проходят предполагаемый сотрудник Росгвардии и оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев.

Напомним, что 16 августа Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову. Еще один фигурант дела Дмитрий Полетаев в письме из СИЗО попросил о помощи.