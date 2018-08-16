Фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик отпустили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест 19-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, с которым накануне обратился следователь Антон Малюгин. Поручителями Дубовик стали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин и другие, сообщает "Новая газета".

При этом Дубовик не сможет совершать прогулки и ходить в медучреждения несмотря на то, что во время пребывания в СИЗО у нее ухудшилось зрение, а также была обнаружена опухоль неизвестного происхождения.



Напомним, что сегодня Дорогомиловский суд Москвы также отпустил под домашний арест другую фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову.