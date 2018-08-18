Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев в письме из СИЗО попросил о помощи

Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев написал письмо из СИЗО, в котором попросил о «любой поддержке, моральной и финансовой», а также содействия в его освобождении.

В письме, опубликованном «ОВД-Инфо», Полетаев рассказал, что стал жертвой «провокатора и подстрекателя». По его словам, тот внедрился в группу, «на начальном уровне» разработанную, «чтобы сделать обычных людей боевиками».

Письмо написано 4 августа 2018 года. Вместе с Полетаевым под арестом в СИЗО остаются еще трое других фигурантов дела «Нового величия».



Напомним, что 16 августа Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Марию Дубовик и Анну Павликову.